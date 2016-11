Am Fahrradschloss hantiert

Eigentümer des Drahtesels fehlt noch

Langenhagen. Vier jugendliche oder heranwachsende, männliche Personen wurden am Sonntag zwischen 20.20 und 21.40 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie sie am Fahrradschloss eines Fahrrades am Haus der Jugend an der Godshorner Straße hantierten. Die Zeugen informierten unverzüglich die Polizei, welche kurze Zeit später am Tatort eintraf. Im Zuge der Fahndung wurden zwei der Täter festgenommen. Später räumten beide die Tat ein und auch die beiden anderen Täter konnten ermittelt werden. Allerdings konnte das Fahrrad bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um ein schwarzes, 28er Damenfahrrad der Marke Peugeot. Der Schriftzug „Peugeot“ ist türkis. Eine Rahmennummer ist vorhanden.Die Eigentümerin oder der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten, sich an das Polizeikommissariat Langenhagen zu wenden.