Amerikas Westküste und "Beautiful Hawaii"

Carolin Ratsch berichtet über Reise in den "wilden Westen"

Langenhagen. Carolin Ratsch, die Tochter der Vorsitzenden der Naturkundlichen Vereinigung Langenhagen, Hans-Jürgen Ratsch, wird am Montag, 4. Dezember, ab 19.30 Uhr von ihrer Reise in den "wilden Westen" - von Los Angeles bis nach Salt Lake City, zur Goldgräberstadt San Francisco und zum Schnorcheln nach Hawaii - berichten. Die Veranstaltung findet wieder im Wasserturm des Eichenparks Langenhagen an der Stadtparkallee statt. Bereits um 18.30 Uhr beginnt der "Offene Turm", ein Gedankenaustausch bei Tee und Gebäck, zu dem ebenfalls alle interessierten Bürger und Vereinsmitglieder eingeladen sind.