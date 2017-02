Amphibien kennenlernen

Treffen der Rudi-Rotbein-Gruppe

Langenhagen. Die Rudi-Rotbein-Gruppe des NABU-Ortsvereins trifft sich am Sonnabend, 4. März, von 14 bis 16 Uhr im Wasserturm an der Stadtparkallee und beschäftigt sich dann mit Amphibien.Jedes Jahr im Frühjahr nehmen Kröten und andere Amphibien die oft gefährliche Wanderung zu ihren Laichgewässern auf sich. die Betreuerinnen Silke Brodersen und Christine Pracht werden den Kindern zeigen, welche Amphibien unterwegs sind und wie ihr Lebensrhythmus funktioniert. Und warum tragen eigentlich bei den Kröten die Weibchen ihre Männchen auf dem Rücken?Interessierte Kinder von sechs bis zwölf Jahren sind in der Gruppe herzlich willkommen. Es wird um eine Anmeldung bis Mittwoch, 1. März, bei Silke Brodersen unter der Telefonnummer (0511) 73 50 33 oder per E-Mail rudirotbein@nabu-langenhagen.de gebeten.