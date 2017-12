Andachten für Familien

Engel mit Bommelmütze in der Kirche

Langenhagen. Jeweils mittwochs, am 6., 13. und 20. Dezember, und in diesem Jahr zum ersten Mal auch am Freitag, 8. Dezember, während des Weihnachtsmarktes sind Große und Kleine von 18 bis 18.30 Uhr herzlich zu den Adventsandachten in der Elisabethkirche willkommen, um gemeinsam mit dem alten Hasen und dem kleinen Engel mit der Bommelmütze dem Geheimnis von Weihnachten auf die Spur zu kommen.Seit inzwischen 15 Jahren treffen sich in der Adventszeit Eltern und Großeltern mit Ihren Kindern und Enkeln in der Elisabethkirche um den Adventskranz, um den Geschichten vom kleinen Engel und altem Hasen zu lauchen und zusammen Adventslieder zu singen.