Andrea Bunn ist neu dabei

Langenhagener Grüne erweitern ihren Vorstand

Langenhagen. Die Langenhagener Grünen haben in ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Rolf Linnhoff wurde als Vorsitzender bestätigt. Außerdem wurden als Stellvertreter und Schriftführer Ronald Kunze, als Kassenwart Frank Hentschel und als Beisitzerin Tatiana Schmedt gewählt. Neu im Vorstand ist Andrea Bunn, die sich besonders für ökologisch erzeugte Lebensmittel und artgerechte Tierhaltung einsetzen will. "Ein besonderer Erfolg ist der im Ortsverband vorbereitete Antrag zum Glyphosatverbot auf von der Stadt verpachteten Flächen, der in der jüngsten Sitzung des Langenhagener Rats beschlossen wurde," sagt Rolf Linnhoff in seinen Jahresbericht.Die Ortsverbandstreffen der Grünen finden an jedem ersten Dienstag eines Monats außerhalb der Schulferien ab 19.30 Uhr in der Teestube der IGS an der Konrad-Adenauer- Straße 21, gegenüber des Rathauses statt. Die Grünen treffen sich das nächste Mal am 14. August. Interessierte sind herzlich eingeladen. Für Anregungen oder Rückfragen ist Linnhoff auch telefonisch unter (0511) 73 51 03 zu erreichen. Weitere Informationen über die grünen Aktivitäten in Langenhagen finden Interessierte im Internet unter www.gruene-langenhagen.de.