Angebot für den Zukunftstag

Arbeit im Landtag kennenlernen

Langenhagen. Auch in diesem Jahr beteiligt sich die niedersächsische CDU-Landtagsfraktion wieder am Zukunftstag. Am 27. April sind Schüler der fünften bis zehnten Klasse eingeladen, die Fraktion in ihren verschiedenen Facetten kennen zu lernen. Unter der Schirmherrschaft des Parlamentarischen Geschäftsführers Jens Nacke bekommen die Jugendlichen einen Tag lang Einblick in die Berufswelt der Mitarbeiter im Landtag. Zudem bietet der Zukunftstag den Mädchen und Jungen die Gelegenheit, sich einen Eindruck vom Alltag der Politiker zu machen und hinter die Kulissen der Landespolitik zu schauen. „Die Jugendlichen haben an diesem Tag die Chance, unsere Demokratie hautnah zu erleben und sich über verschiedenen Berufe in der Fraktion – vom Politiker bis zur Auszubildenden – zu informieren“, sagt Rainer Fredermann, CDU-Landtagsabgeordneter im hiesigen Wahlkreis.Bei Interesse melden sich Schüler bitte im Landtagsbüro unter der E-Mailadresse post@rainer-fredermann.de oder per Telefon 05139 970 16 83 (dienstags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, oder Anrufbeantworter).