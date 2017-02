Anmeldetermine für schulpflichtige Kinder

Alle Eltern werden noch angeschrieben

Langenhagen. Mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 werden alle Kinder schulpflichtig, die zwischen dem 2. Oktober 2011 und 1. Oktober 2012 geboren sind. Zur Anmeldung müssen Erziehungsberechtigte die Geburtsurkunde des Kindes und gegebenenfalls Gerichtsbeschlüsse des Sorgerechts vorlegen. Die Kinder müssen bei der Anmeldung anwesend sein. Hinweis: Die Anmeldungen müssen unbedingt bei der für den Wohnort des Kindes zuständigen Schule erfolgen. Anmeldungen der Schulanfänger werden in den Sekretariaten der Grundschulen zu folgenden Terminen angenommen: Adolf-Reichwein-Schule – Montag, 20. März, 14 bis 18 Uhr;IGS Süd – Mittwoch, 8. März, 14 bis 18 Uhr; Donnerstag, 9. März, 14 bis 18 Uhr; Friedrich-Ebert-Schule – Montag, 20. März, 15 bis 18 Uhr; Hermann-Löns-Schule; Montag, 20. März, 13.30 bis 16.30 Uhr (Nachname Buchstabe A-M); Mittwoch, 22. März, 13.30 bis 16.30 Uhr (Nachname Buchstabe N-Z); Grundschule Engelbostel – Montag, 20. März, 16 bis 18 Uhr; Grundschule Godshorn – Montag, 20. März, 14 bis 17 Uhr; Grundschule Kaltenweide – Montag, 20. März, 14 bis 17 Uhr; Dienstag, 21. März, 9 bis 12 Uhr; Grundschule Krähenwinkel – Montag, 6. März,, 14 bis 16.30 Uhr. Alle Eltern werden persönlich angeschrieben und erhalten einen Termin. Kann-Kinder können an den entsprechenden Tagen ebenfalls angemeldet werden.