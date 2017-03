Anmeldung ab 13. März

Osterferienangebote für Kinder und Jugendliche

Langenhagen. Zu sieben unterschiedlichen Ferienprojekten, die in der Zeit vom 10. bis 21. April in den kommenden Osterferien stattfinden, können sich Langenhagener Schüler ab Montag, 13. März beim Team Kinder und Jugend der Stadt Langenhagen im Haus der Jugend am Langenforther Platz anmelden.Wer Lust hat, mal Zirkusluft zu schnuppern, sich ins Steinzeitalter zu begeben oder eine Osterwoche im Künstleratelier zu verbringen, liegt mit dem Programm des Teams Kinder und Jugend genau richtig. Wer mehr Bewegung sucht, meldet sich vielleicht lieber zu einem Tanzprojekt an oder macht sich beim Geocaching (18. bis 21. April) auf die Suche nach versteckten Schätzen. Außerdem kommt in der Kinderküche im Haus der Jugend vier Tage lang „Alles aus dem Ofen“ und im Jugendtreff Engelbostel/Schulenburg findet eine „Wilde Tierwerkstatt“ statt. Langeweile sollte in den Osterferien damit jedenfalls nicht aufkommen.Persönliche Anmeldungen für die Projekte nimmt das Team Kinder und Jugend ab dem 13. März montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr im Haus der Jugend entgegen. Ausführliche Informationen gibt es in einem Flyer, der in allen langenhagener Grundschulen und Kindergärten, im Rathaus und natürlich im Haus der Jugend ausliegt, sowie bei den Mitarbeitern vom Team Kinder und Jugend unter der Telefonnummer (0511) 7307-99 50.