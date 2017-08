Anna-Schaumann-Stift lädt ein zum „Tag der offenen Tür“

Interessierte Gäste erwartet am Samstag, 2. September, umfangreiches Programm

Langenhagen. Im Anna-Schaumannstift im Ilseweg 9 bis 11 in Langenhagen findet am Sonnabend, 2. September, von 11 bis 17 Uhr ein „Tag der offenen Tür“ statt. Anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Trägers, der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, erwarte die herzlich eingeladenen Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Höhepunkten.Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst. Natürlich ist auch wieder an das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher gedacht worden. Zum Mittag wird das Team um Küchenmeister Peter Noack wieder Leckereien vom Grill und aus der Pfanne sowie ab dem frühen Nachmittag Kaffee und Kuchen anbieten.Dietmar Schwabe und das Team der Sozialen Betreuung haben dazu ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. So gibt es Musik vom bekannten Evergreen-Express, einen Auftritt des Zauberers Marc Aurel oder auch die Elfen von Art Tremondo. „Aber dies sind nur einige Höhepunkte, lassen sie sich einfach von vielen anderen Darbietungen überraschen“, verspricht Dietmar Schwabe.Abgerundet wird der „Tag der offenen Tür“ am 2. September durch Hausführungen und vielen Informationen zum neuen Pflegestärkungsgesetz II. „Wir bieten ihnen an diesem Tag eine umfangreiche Beratung über die neuen Pflegegerade an oder stellen auch die Tagespflege des Anna-Schaumann-Stiftes vor“, erklärt dazu Einrichtungsleiter Sebastian Hasemann. Schließlich baut auch die Birkenhof Ambulante Pflegedienste gGmbH einen Infostand auf und informiert umfassend über die ambulanten Angebote.