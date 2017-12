Antonie heißt das Friedenslichtkind

Übergabe in der Matthias-Claudius-Kirche am 23. Dezember

Krähenwinkel. In einer Feierstunde in der Krähenwinkler Grundschule, die von der Leiterin Gabriela Kasten und den beiden vierten Klassen ausgerichtet wurde, zog der Vizebürgermeister der Partnergemeinde Stadl-Pauras, Walter Bayer, in Anwesendheit weiterer Stadlinger Gäste die zehnjährige Antonie. Sie wird am 18. Dezember das Friedenslicht, gemeinsam mit Ihrer Mutter und dem Ortsbürgermeister Andreas Hartfiel, aus Linz nach Krähenwinkel bringen, wo es am 23. Dezember in der Matthias-Claudius-Kirche an die Gemeinde übergeben wird.