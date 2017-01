Arbeit mit Humor erledigt

Sterne sind im Sommerquartier

Krähenwinkel. Thomas Jagau, Reinhard Brendel und Edgar Schmidt-Nordmeier vom CDU-Ortsverband waren im Einsatz, um die beleuchteten Sterne, die während der Advents- und Weihnachtszeit das Straßenbild in der Ortschaft verschönert haben, wieder abzuhängen. Unterstützt wurden sie dabei von Friedel Schmidt-Nordmeier, der die abgenommenen Sterne wohlbehalten in das Sommerquartier beförderte. Hier wurden alle Sterne einer Inspektion unterzogen. "So manche Glühbirne musste wieder erneuert werden, damit auch zur Adventszeit 2017 wieder alle Sterne in vollem Glanz erstrahlen", sagt der CDU-Verbandsvorsitzende Steffen Hunger mit Dank an Unterstützer, da diese Aktion ausschließlich von den Mitgliedern des CDU-Ortsverbandes finanziert wird.