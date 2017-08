Auf ein Du und Du mit der Kuh

Wiesenauer besuchten den Hemme-Hof

Langenhagen. „Ziel Hemme- Hof, bitte!“…und schon setzte sich der Trecker mit dem angehängten Planwagen in Bewegung. Beladen mit Wiesenauer Kindern und nervenstarken Erwachsenen tuckerte uns Treckerfahrerin Bettina Auras, vom Treckerclub Engelbostel durch Wiesenau und steuerte zielsicher den Milchhof der Familie Hemme in der Wedemark an. Und dort warteten schon große und kleine Kühe auf die Ferienkinder.Bei einer Führung über den Hemme-Hof konnten die Kinder, die zum Teil noch nie eine Kuhgestreichelt hatten, viel erfahren. Wie viel Milch gibt eine Kuh, wie alt wird sie, die Fragen nahmen gar kein Ende. Als den Kindern alle Fragen beantwortet wurden gab es zur Stärkung frische Milch, fast direkt aus der Kuh.Frisch gestärkt tuckerte Bettina Auras die Teilnehmer mit ihrem Trecker sicher zurück in denQuartierstreff in Wiesenau.Der Ausflug, der von Maximilian Voigt organisiert wurde, war ein großer Erfolg und dieKinder freuen sich schon auf die nächste Aktion.