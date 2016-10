Bläserkorps lädt zum Jahreskonzert ein

Godshorn. Nachdem das Orchester in diesem Jahr bereits eine arbeitsreiche, musikalische Saison hinter sich gebracht hat, steht der Höhepunkt des Jahres nun vor der Tür. Die Kirche zum Guten Hirten Godshorn öffnet ihre Tore für das große Jahreskonzert des Bläserkorps. Unter dem Motto ,,Auf wundersamen Wegen“ dürfen sich die Zuhörer auf ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches musikalisches Programm freuen, das von Filmmusik und Musical über Rock und Pop bis zur Klassik reicht. So werden beispielsweise Stücke aus den Filmen "Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten" und "Die Eiskönigin" von Walt Disney zu hören sein. Einen entsprechenden Rahmen wird die in ein festliches Licht getauchte Kirche Godshorn bieten, in der Pastor Falk Wook das Publikum mit seiner Moderation durch den Abend führen wird. Wer bereits einmal ein Konzert des Godshorner Ensembles miterleben durfte, weiß, dass die jungen Musiker sich immer wieder neue Überraschungen für ihre Zuhörer einfallen lassen und mit viel Spielfreude bei der Sache sind. Das Ensemble steht also in den Startlöchern und freut sich auf einen schwungvollen Konzertabend. Alle Interessierten, sowie Fans und Freunde des Orchesters sind herzlich eingeladen, den Abend des 29. Novembers mit dem Bläserkorps Godshorn in festlicher Atmosphäre zu verbringen. Einlass ist ab 17 Uhr, Konzertbeginn um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird jedoch um eine Spende für den Förderverein des Bläserkorps und die Jugendarbeit in der Kirchengemeinde gebeten.