Aufführungen und Mitmachen

Tag der offenen Tür an der IGS Süd

Langenhagen (ok). Die Atmosphäre ist wirklich familiär, das Miteinander von gegenseitigem Respekt geprägt. Mit einem bunten Programm hat sich die IGS Süd mit ihren rund 800 Schülern mit Mitmachaktionen und Aufführungen vorgestellt. Die Schüler haben die Ergebnisse ihrer Projektwoche und die Themen ihrer Projektkurse den Gästen näher gebracht. Von Sprachen über die Natur bis hin zu Brettspielen war alles mit dabei. Und in der Aula standen jede Menge Aufführungen an. Schulbands, Impro-Theater und Dance-Fitness-AG zeigten, was in ihnen steckt. Der Andrang war jedenfalls enorm. Es waren so viele Besucher wie noch nie gekommen.