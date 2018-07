Aufgesessen, lang die Zügel

Los ging es mit Traktor und Planwagen-Anhänger

Engelbostel/Schulenburg. Seit Jahren unterstützt der Treckerclub Engelbostel den Kinderladen Engelbostel beim jährlichen Ausflug zur Eichenkreuzburg in der Gemeinde Wedemark. Unentgeltlich stellt der Treckerclub Fahrer, Traktor und Planwagen-Anhänger zur Verfügung, um die Kinder sicher zu ihrem Ausflugsort zu fahren. So war es auch in diesem Jahr für 13 Kinder mit vier Erziehern/innen ein aufregendes Erlebnis. Am Dienstag ging es für die Kinder des Kinderladens los. Die Kinderaugen strahlten als Manfred Auras mit dem Traktor um die Ecke kam. Diese Art von Großraumtaxi ist das absolute Highlight für die KiLa-Freizeit.