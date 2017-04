Aufräumen mit Irrtümern

Lesung am Mittwoch, 3. Mai, bei Böhnert

Langenhagen. „Not too old to Rock’n Roll – Die 77 größten Irrtümer über das Älterwerden“ ist der Titel des neuen Buches des promovierten Mediziners Michael Prang, das er am Mittwoch, 3. Mai, um 20 Uhr in einer Kooperationsveranstaltung von VHS und Buchhandlung Böhnert in der Filiale im CCL, Marktplatz 5, vorstellen wird.Es fehlt nicht an Vorbildern für ein tatkräftiges Alter: Die Rolling Stones mit ihren durchschnittlich 72 Jahren füllen immer noch die Konzertarenen. Und die Unternehmerin Heidi Hetzer fährt auch mit 78 Jahren in ihrem Oldtimer weiter um die Welt. Weder werden im Alter alle Haare grau, noch schrumpft ab 60 der Körper. Und viele wissen nicht, dass wir nicht nur immer älter werden, sondern in zunehmendem Alter meist auch glücklicher als in jüngeren Jahren sind.In den Filialen der Buchhandlung Böhnert können Eintrittskarten gekauft werden. Für Kurzentschlossene ist eine Abendkasse vorhanden.