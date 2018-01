Aufruf zur Blutspende

Nächster Termin am 16. Januar

Langenhagen. Der DRK-Ortsverein lädt für Dienstag, 16. Januar, von 16 bis 19.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Schule an der Hindenburgstraße zur Blutspende ein. An diesem Termin gibt es wieder das reichhaltige Büfett nach der Blutspende, wo für jeden Geschmack etwas dabei ist. Danksagen möchte das Blutspende-Team allen Blutspendern die im Dezember gespendet haben. Beim diesem Termin konnte sich Martina Rust vom DRK-Team bei Manfred Voigts für seine 200. Blutspende bedanken, was eine sehr beeindruckende Anzahl von Spenden ist.