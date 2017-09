Klavierkonzert am Sonnabend, 16. September

Langenhagen. Ein Konzert in einem interessanten Ambiente gibt der international bekannte Pianist Pavlos Hatzopoulos am Sonnabend, 16. September, ab 20.00 Uhr in der Elia-Kirchengemeinde. Er weiß sein Publikum zu fesseln. Mit spannenden Erklärungen und virtuosem Spiel begeistert er seine Zuhörer. „Aus Liebe zur Wahrheit... und dem Bestreben, diese zu ergründen...“, so ruft Martin Luther zu einer Diskussion über seine 95 Thesen am 31. Oktober 1517 auf. 200 Jahre später entschied sich der Lutheraner Johann Sebastian Bach bewusst für eine Stelle als Kantor einer Kirchengemeinde. Für ihn waren die biblischen Wahrheiten der einzig lohnende und zielführende Inhalt für Musik. Bei den nachfolgenden Komponisten änderte sich das im Zuge des Humanismus, aber auch sie komponierten mit dem Ziel, durch die Musik zu irdischen und ewigen Wahrheiten zu gelangen. Pavlos Hatzopoulos spielt und spricht in diesem Programm über die Gedanken von Luther und Bach und deren Einfluss auf die nachfolgenden Generationen von Komponisten wie Beethoven, Schubert, Debussy und weiteren.Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse.