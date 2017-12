Ausflug zum Lichterglanz

Aktion im Anni-Gondro-Pflegezentrum

Langenhagen. Bewohner des Anni-Gondro-Pflegezentrums freuten sich beim Ausflug nach Hannover über den Lichterglanz am Weihnachtsmarkt. Schon die Anfahrt bot mit der imposanten Abendbeleuchtung in der Landeshauptstadt schöne Einrdrücke. Bei einem kurzen Zwischenstopp gab es Gelegenheit, Schmalzstullen und Gürkchen zum heißen Schwedenpunsch zu probieren, bevor es weiterging, um auch die große Pyramide am Kröpcke und natürlich zu guter Letzt die Hauptattraktion am Ernst-August-Platz bewundern zu können. Hier beim Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof konnten Mutzenmandeln genascht werden, was die Rückfahrt - Abendlieder singend - noch versüßte. Für den beliebten Busfahrer gab es zum Abschluss ein Lebkuchenherz als Dankeschön, bevor sich später alle Bewohner winkend verabschiedeten.