Ausgabe der Reifezeugnisse an der IGS

38 Mal Einser-Note unter 117 Abiturienten

Langenhagen. Mit einer Feierstunde im Theatersaal gestaltete die IGS die Abitur-Zeugnisausgabe in größerem Rahmen. Dass sich junge Menschen ihren Wissenshunger mit persönlichen Eigenarten verkomplizieren und mit dem Dehnen der Schulregeln, wie dem Zuspätkommen, dem Vergessen der Hausaufgabe oder dem Abschreiben, die Geduld der Lehrer strapazieren, verpackte Schulleiter Timo Heiken zur Begeisterung der Zuhörer in ironischer Weise und sorgte damit für humorige Stimmung. Mit Lob an seine Schüler sparte er nicht: „Ihr habt in den letzten Jahren viel Wissen erworben und noch viele Fähigkeiten, die weit über bloß abprüfbare Dinge hinausgehen. Dinge, die in eben keinem Lehrplan stehen: Toleranz anderen Menschen und anderen Meinungen gegenüber. Freundschaften einzugehen und zu pflegen, Helfen und sich helfen zu lassen, Freundlichkeit oder Dinge zu organisieren.“ Als wichtig für das Schulleben erinnerte der Schulleiter an die tollen kulturellen Beiträge und das Engagement. Dass nun auch „der Abi-Streich gelang“ war eine Erleichtung für Timo Heiken. Er sagte: „Ihr hab euch in hervorragender Art und Weise verhalten, alle Absprachen eingehalten und nach den Feierlichkeiten die Hausmeister nach den Besen gefragt. Größte Hochachtung an euch. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken.“Damit zeigte sich Timo Heiken sehr versöhnlich, nachdem ihn die Schüler mit kleinen Aufgaben vor dem Eingang ordentlich gefordert hatten. Auf das von den Schülern eingeforderte Schulfrei, forderte der Schulleiter eine Gegenleistung ein: Die Freigabe wurde über eine tolle Tanzpräsentation erwirkt.Die besten Schülerinnen in diesem Jahr sind Julia Bremer und Maja Teuber mit einem Schnitt von 1,4. Sie haben fast alle Abiturprüfungen im Einserbereich abgeschlossen. Leandro Fiebrandt, Katharina Müller, Leon Spiller und Saime Yilmaz haben einen Abi-Schnitt von 1,5. In den mündlichen Prüfungen wurden darüber insgesamt 38 Mal Noten im Einserbereich erzielt. Am Ende erreichten 24 Schüler eine eins vor dem Komma.Die Abiturienten sind: Jendrik Axt, Ariian Badachschie, Sabrina Bastek, Sören Baumgart, Alexander Behrens, Johanna Bertram, Alexander Bilinski, Imke Böhle, Jette Marieke Braun, Ira Brause, Julia Bremer, Lasse Brunotte, Xibo Chen, Lena Cordes, Fiona Dase, Selina Diedrich-Spitzer, Tim Dörge, Stintje Düwerth, Elisa Marie Eggers, Johanna Lena Ehlers, Jeanette Essiz, Leandro Fiebrandt, Leandra Fieß, Jule Fischer, Jana-Louisa Franke, Maren Gerdes, Katharina Giese, Justin Gomilschak, Melissa Gonsior, Kira-Marie Grontzki, Lea Großmann, Jonas Heckler, Niklas Heilemann, Saskia Hennig, Ilja Heumann, Jonna Holm, Lennart Holtz, Yannick Jädicke, Kim Caroline Junck, Anna Jüngling, Inken Kähler, Sarah Kallinich, Roman Kamin, Isabel Kaurinovic, Jamil Kellou, Linda Khorami, Paula Kirmis, Jan Klautke, Justin Kleefeldt, Damien Klein, Christopher Klenke, Rabea Klieser, Nina Despina Knabe, Robin Kolbow, Celine Kosiek, Stavroula Kosseoglou, Anne Levke Kraetzschmer, Vivien Krause, Michelle Krelle, Arno Kretschmer, Sofia Krzysztof, Katharina Kuers, Tobias Kühn, Yaraslau Kushniarevich, Marvin Lauszat, Leon Peer Lehmann, Marc Lehnhoff, Bianca Liedtke, Julia Lüdemann, Ann-Kathrin Lüerßen, Eike Jan Lührs, Georgios Joanis Marahoris, Jana Mattis, Minou Mehdizadeh Baghbani, Samanta Mielke, Makwan Mohammad, Lena Moses, Nele Müllen, Katharina Müller, Vanessa Nicht, Jonas Nicklaußen, Jule Niemeyer, Sven von der Osten, Merve Özdemir, Saskia Petersen, Robin Pietsch, Jennifer Pietzka, Lena Pinkernell, Björn Jonas Pommer, Elena Poschpich, Simon Preising, Cara-Celine Rasche, Emilia Sotiria Ritter, Jan Rohde, Julia Roske, Felix Sandner, Helene Schalon, Megan Schmidt, Tamina Sensing, Lea Siebler, Madita Sommer, Carolin Sondermann, Sophie Sondermann, Leon Spiller, Leonard Stahl, Paula Standop, Julian-Alexander Stein, Eileen Steingrube,Laura Vanessa Strawa, Lisa Strohschänk, Johanna Tecklenburg, Maja Angela Teuber, Ilias Tossios, Sönke van Stigt, Natasa Vrana, Alina-Marie Wenhold, Jan-Peter Werkmeister, Markus Will, Saskia Wolff, Leon Wulf, Saime Yilmaz, Steen Zimmermann.