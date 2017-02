Aussagekräftiges Design

T-Shirts für den guten Zweck

Langenhagen. "Außen tragisch - innen magisch!" Unter dieses Motto hatten Schüler das 50-jährige Jubiläum des Gymnasiums gestellt. Und tatsächlich überzeugte im Rahmenprogramm die Vielfalt der Aktionen. Es wurde gezaubert, gestrichen, es wurden Wichtel sortiert und Geschenke verteilt. Die ganz Mutigen probierten Zaubertränke. Die internationalen Spezialitäten der magischen Cafeteria waren sehr begehrt. Ob Zirkus oder Kartentricks, 50 Sportarten oder Escape Room - die Schüler erlebten ihre Schule und die Lehrer einmal von einer ganz anderen Seite.Natürlich darf auch ein Erinnerungsstück bei solch einer turbulenten Woche nicht fehlen. So haben die Schülerinnen Julia Hampel und Jasmin Marquardt das Jubiläums-T-Shirt designt. Einige sind noch erhältlich. Ein Euro je verkauftem T-Shirt fließt direkt in die caritativen Projekte der Helfen-AG. Die T-Shirts sind am Tag der offenen Tür des Gymnasiums am Freitag, 3. März, von 16 bis 19 Uhr an der Hindenburgstraße erhältlich oder per E-Mail 50jahre@gymnasium-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307 96 70 zu ordern.