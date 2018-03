Wahl der Kirchenvorstände ist abgeschlossen

Langenhagen. Für die kommende sechsjährige Wahlperiode der Kirchenvorstände in den Langenhagener Kirchengemeinden Elisabeth, Emmaus, St. Paulus, Elia, Matthias Claudius, Engelbostel und Godshorn sind insgesamt 39 Sitze durch Wahl zu besetzen; weitere Plätze werden nach der Wahl durch Berufung vergeben. Die Anzahl der zu Wählenden ist von der Größe der jeweiligen Gemeinde abhängig: Elisabeth sieben Personen, Emmaus sechs Personen, St. Paulus sechs Personen, Elia vier Personen, Matthias Claudius sechs Personen, Engelbostel sechs Personen, Godshorn vier Personen.Wahlberechtigt warenlaut Kirchengesetz alle Kirchenglieder, die bis zum Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben, am Wahltag der jeweiligen Kirchengemeinde angehören und in die Wählerliste eingetragen sind. In den Gemeinden gab es eine rege Wahlbeteiligung. Überall kamen die Gemeindemitglieder in das Gespräch; darunter Barbara Ludorf in der Elisabethgemeinde. Sie sagte: „Ich bin mit meinem Rollator zu Fuß vom Straßburger Platz hierher gekommen, das ist ganz schön weit. Aber diese Wahl ist mir einfach wichtig.“Janina Dollien und Viktoria Tießen sind junge Wählerinnen: „Wir kennen einige der Kandidatinnen und Kandidaten persönlich und die anderen vom Sehen. Wir engagieren uns seit drei Jahren als Teamerinnen in der Evangelischen Jugend und es war uns sehr wichtig, jetzt auch bei der Kirchenvorstandswahl mitzuentscheiden.“Die Auszählung der Stimmen läuft; mit den Ergebnissen der Kirchenvorstandswahl ist in den nächsten Tagen zu rechnen.