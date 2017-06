Azubis sollen Berufe finden

Jury wählte Plakat-Motiv für August aus

Langenhagen (gg). Die Vorbereitungen für den Berufsfindungsmarkt am 17. und 18. August laufen bereits. Die Stadtverwaltung erwartet an zwei Tagen rund 1.800 Schüler, die sich im Rathaus über die Berufsausbildung informieren. 71 Aussteller, Arbeitgeber, werden aufzeigen, was die zukünfitgen Azubis erwartet. An Pinnwänden werden tagesaktuelle Jobangebote zu finden sein. Schüler können einen Bewerbungsmappen-Check nutzen. 350 Ausbildungsberufe gibt es. „Da macht eine Orientierungshilfe Sinn, und die wollen wir hier bieten“, so die Ankündigung der städtischen Abteilung Wirtschaftsförderung.Den vorab ausgelobten Plakatwettbewerb gewannen die IGS-Schüler Finn Jüngling, Sinan Vorbeck und Elliot Johnson. Andreas Rose, der seitens „Wir! Der Wirtschaftsklub“ die Jury gemeinsam mit Jürgen Hollemann (Wirtschaftsförferung) und Ilka Schulze (Pro Regio) bildete, betonte: „Alle im Wettbewerb eingereichten Plakate waren gut. Da geht ein großes Lob an die Teilnehmer.“