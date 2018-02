Bajan, Geige und Bariton erklingen

Nächstes ACL-Hauskonzert am 2. März

Langenhagen. Die Reihe der ACL-Hauskonzerte geht auch in 2018 an der Karl-Kellner-Straße 105 G weiter. Das Organisationsteam um Jan Hülsmann lädt für Freitag, 2. März, um 20 Uhr ein. Das Duo „O Sole Mio“, Miroslav Grahovac (Bajan) und Dietmar Sander (Geige und Bariton), zeigen, wie wundervoll vielseitig das Akkordeon ist und hervorragend harmonisch mit anderen Instrumenten klingt und stimmlich begleitet werden kann. Das Duo feiert seinen zehnjährigen Musiziergeburtstag. Dietmar Sander ist ein Allround-Talent. Er studierte an den Hochschulen Berlin und Hannover. Er ist freischaffender Opern, Lied und Konzertsänger. Er spielt auch Geige und Klavier und seine Konzertprogramme sind mehr als vielfältig. Miroslav Grahovac, in Kroatien geboren, hat bereits im Alter von acht Jahren mit dem Spielen des Akkordeon (Bajan) begonnen. Die Musik bezeichnet er seitdem als seine große Leidenschaft. Bereits ein Jahr später nahm er Unterricht an einer Musikschule in Bosnien und schon frühzeitig konnte er an Wettbewerben teilnehmen. Im Alter von 19 Jahren kam er nach Deutschland und bei Professorin Elsbeth Moser von der Musikhochschule Hannover für "Musikerziehung - Studienrichtung Instrumentallehrer" sowie "Künstlerische Ausbildung - Studienrichtung Instrumente /Akkordeon" hat er sein Studium fortgesetzt und mit dem Diplom-Musiklehrer abgeschlossen. Seit Dezember 2014 unterrichtet er im ACL und ist mit vielen Ensembles Duos und Trios sowie Orchestern in der ganzen Welt unterwegs.Das ACL-Hauskonzert am 2. März bietet ein buntes Programm mit den besten Hits aus Oper, Operette, Jazz und Klezmer ein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Im Anschluss an den Konzertabend gibt es wie immer die Möglichkeit, bei einem kleinen Fingerfood-Büfett den Künstlern noch einmal ganz nah zu sein. Für Rückfragen oder Reservierungen steht ihnen der ACL-Vorsitzende Jan Hülsmann unter der Telefonnummer: (0511) 72 61 927 gerne zur Verfügung.