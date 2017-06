Banner von Kita entwendet

Anwohner sahen es am Einkaufswagen

Langenhagen. Diebe entwendeten von Mittwoch, 24. Mai, auf Donnerstag, 25. Mai, einen von Kindern erstellten Stoffbanner, der auf den Bau der neuen Kindertagesstätte hinweist. Anwohner beobachten Jugendlich am 25. Mai, dem Himmelfahrtstag, wie diese Einkaufswagen schoben und den Banner daran festgebunden hatten. Der Stoffbanner sollte später eigentlich seinen Platz in der neuen Kita finden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.