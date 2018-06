Bargeld nicht angemeldet

Zoll am Flughafen kontrolliert Bargeld

Langenhagen. Zollbeamte kontrollierten in den vergangenen Tagen am Flughafen Hannover Bargeld bei der Ausreise. Am 11. Juni wurde ein Ehepaar (55 und 57 Jahre alt), dass sich auf dem Weg in die Türkei befand, im Terminal B kontrolliert.Bei der Kontrolle fanden die Zöllner zwei Geldbündel. In der Handtasche der Ehefrau wurden 15.670 Euro festgestellt. Weitere 27.345 Euro hatte der Ehemann in der Hosentasche.Nach einem Hinweis der Luftaufsicht kontrollierten die Zöllner am 16. Juni eine 69-Jährige Frau, die nach Skopje/Mazedonien ausreisen wollte. In Ihrer Hand-tasche befanden sich 2.000 Euro. Eine Bauchtasche, die sie unter ihrem Rock verborgen hatte, enthielt 16.750 Euro. Die erforderliche Barmittelanmeldung wurde in beiden Fällen nicht vorgelegt.Die Zöllner leiteten deswegen gegen die Reisenden ein Ermittlungsverfahren ein.Sie müssen mit empfindlichen Geldbußen rechnen.Die weiteren Ermittlungen werden von der Strafsachenstelle des Haupptzollamt Braunschweig geführt.Jede Person, die mit Barmitteln im Gesamtwert von 10.000 Euro oder mehr aus einem Nicht-EU-Staat einreist oder in einen Nicht-EU-Staat ausreist, muss diesen Betrag unaufgefordert bei der zuständigen Zollstelle schriftlich anmelden.Reisende, die diese Anmeldung nicht abgeben, handeln ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einer Million Euro geahndet werden.Ziel der Anzeigepflicht ist es, illegale Geldbewegungen über die Grenze hinweg zu unterbinden, um dadurch Geldwäsche, Finanzierung von Terrorismus und Kriminalität zu bekämpfen.