Baumfällung und Wegebau im Stadtpark

Grüne Achse zum neuen Schwimmbad entsteht

Langenhagen. Die Grüne Achse zum neuen Schwimmbad soll kommen, so der Ratsbeschluss aus dem vergangenen Jahr. Aufgewertet und umgestaltet werden daher Flächen im Bereich der Rieselfelder und der Hundewiese. Doch bevor neu gepflanzt werden kann, 750 Sträucher und 45 Bäume, wird zunächst freigesägt. Nach Auskunft von Sabine Mossig, Sprecherin der Stadtverwaltung, werden wild aufgewachsene Bäume im Eingangsbereich der Hundewiese in diesen Tagen gefällt. Eine Waldrandzone wird vorbereitet. Der Pflanzung vorgelagert wird eine Blühwiese. Die Aussaat ist eine Schmetterlings- und Wildbienen-Blühmischung. Die Hundewiese wird durch die Waldrandzone in ihrer Nord-Süd-Ausdehnung um 25 Meter auf circa 60 Meter verkürzt. Die Waldrandzone wird zum Schutz vor Schäden durch Wildverbiss für drei Jahre eingezäunt. Der neue Weg zum Schwimmband wird diagonal angeordnet. Er beginnt am historischen Friedhof der früheren Pflegeanstalt für idiotische Kinder, vor 150 Jahren gebaut. Der frühere Friedhof ist ein kreisrundes Feld am Ende der Blutbuchenallee. Gräber gibt es dort schon lange nicht mehr. Das ursprüngliche Wegekreuz im Kreisfeld wird mit dem neuen Wegebau wieder sichtbar. Vorgesehen ist Betonpflaster. Für die Pflanzmaßnahme und den Wegebau stehen 200.000 Euro in der Stadtkasse zur Verfügung.