Bayern Stürmer sind unterwegs

Gastspiel auf der Aida im Mittelmeer

Langenhagen. Die bekannte Band Bayern Stürmer, Lederhosenband aus Langenhagen, ist in diesen Tagen auf der brandneuen AIDAperla im Mittelmeer unterwegs. Der achte Aida Gastspielvertrag der kultigen Band führt die Musiker dieses Mal bei frühlingshaften Temperaturen nach Spanien, Italien und Frankreich. „Es ist wirklich schön, immer wieder Bekannte zu treffen“, berichtet Julian Pfarr, Klarinettist der Band aus Kaltenweide. Regelmäßig treffen die bekannten Musiker auf Gäste aus der Heimat, die dann natürlich gerne spezielle Musikwünsche aus Niedersachsen erfüllt bekommen.Auch das Einsatzspektrum wird immer größer. So wird die Band durch ihre enorme Mobilität und Vielseitigkeit neben dem schiffseigenen Brauhaus auch im Beachclub, dem Hafenterminal oder im Nachtclub „Nightfly“ eingesetzt. Ganz besonders gefällt es den kleinen Gästen, wenn die Bayern Stürmer à la „Sendung mit der Maus“ im Kidsclub die Instrumente der Band vorstellen. Da darf die Trommel oder das Akkordeon auch schon mal ausprobiert werden und natürlich wird getanzt und gesungen.Kurz vor Weihnachten geht es dann zurück nach Deutschland, wo das erfolgreiche Jahr 2017 mit einem gemütlichen Heimatabend in Clausthal Zellerfeld zu Ende gebracht wird. Und nach einer kleinen Pause starten dann schon wieder die Vorbereitungen für die ersten Aprés Ski Partys oder für die Musikanten Ski WM im österreichischen Schladming.