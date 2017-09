Familiengottesdienst zum Erntefest am 17. September um 10 Uhr

Engelbostel/Schulenburg. Der Hegermarkt in Engelbostel wird am Sonntag, 17. September, mit einem Erntefestgottes-dienst eröffnet, darum feiert die Gemeinde um 10 Uhr in der Martinskirche einen Familiengottesdienst. Den gestalten die Kita-Kinder mit, die sich als Tiere verkleiden werden. „Die Erde und die Tiere haben Gott und Jesus gemacht“, erklärt der fünfjährige Jarne. „Und der Heilige Geist hat mitgeholfen“, ergänzt sein Freund Jonah. „Darum haben wir Menschen die Aufgabe, dass wir die Schöpfung bebauen und bewahren müs-sen“, erläutert Kita-leiterin Frauke Kiel, die den Gottesdienst mit Pastor Rainer Müller-Jödicke leiten wird. Nach dem Gottesdienst ziehen alle Gottesdienstteilnehmenden zusammen durchs Dorf zum Hegermarkt, der dann auf dem Hof Tegtmeyer stattfinden wird.