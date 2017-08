Lohses finden Riesen-Zuccini in ihrem Garten

Langenhagen (ok). Gewicht sieben Kilogramm, Länge 58 Zentimeter, Umfang 55 Zentimeter. Das sind schon beeindruckende Maße. Rainer Lohse und seine Frau Petra haben in dem Blätterwald ihrer hochgewachsenen Pflanzen diese Monster-Zuccini glatt übersehen. Sie war senkrecht nach unten bis zum Boden gewachsen. Nur so konnte sie auch das Gewicht tragen. Die Frucht ist komplett.