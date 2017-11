Beliebtes Konzert in der Adventszeit

Weihnachtskonzert der Langenhagener Symphoniker im CCL

Langenhagen. De Langenhagener Symphoniker bringen am Sonntag, 10. Dezember, ab 16 Uhr unter der Leitung von Musikdirektor Ernst Müller wieder weihnachtliche Stimmung in das CCL. Das inzwischen traditionelle Konzert erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit und auch in diesem Jahr versprechen die Musiker und Musikdirektor Ernst Müller wieder vorweihnachtliche Klänge und stimmungsvolle Musiken um die Besucher des Konzertes auf die nahenden Weihnachtstage einzustimmen. Mit dabei auch Charly Neumann, durch das Programm führt Detlef Leonenko. Ein besonderer Dank geht an die Schützengemeinschaft Langenhagen, die das Konzert, wie auch in den Jahren zuvor, tatkräftig unterstütz und wieder Sitzgelegenheiten für die Konzertbesucher bereitstellt.