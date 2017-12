Belohnung für das Lernen

Lernhilfe-Kinder erlebten Musical

Kaltenweide. Einen Ausflug als Belohnung für fleißiges Lernen gab es in bewährter Weise wieder bei der "Lernhilfe Kaltenweide", wo Ehrenamtliche für Grundschulkinder Unterstützung leisten. In diesem Jahr stand das Musical Cinderella im GOP in Hannover auf dem Programm. Einige Mütter und Dolmetscherinnen waren wieder dabei, sodass sich eine 50-köpfige Gruppe auf den Weg machte.. "Es hat allen sehr gut gefallen, und es war auch eine tolle Aufführung", so das Fazit von Organisatorin Laila Brocke.