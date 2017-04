Beratung zur Selbsthilfe

Information im Pflegestützpunkt

Region. Menschen, die unter einer Krankheit leiden, haben besondere Herausforderungen im Alltag. Manche nehmen sie mutig an und bewältigen sie mit viel Kraft. Manche engagieren sich nicht nur für sich selbst, sondern schließen sich mit anderen Betroffenen zusammen, geben Rat und Hilfen – und machen so das Leben für sich und andere ein wenig leichter.Am Donnerstag, 13. April, bieten Selbsthilfegruppen von 16 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich über das Selbsthilfeangebot zu informieren. Im Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorf, Marktstraße 55, können betroffene Menschen ebenso wie ihre Angehörigen Kontakt zu Selbsthilfegruppen aufnehmen und sich in Einzelgesprächen beraten lassen. Auch wer eine neue Selbsthilfegruppe aufbauen möchte, ist willkommen.Das Spektrum der Selbsthilfegruppen ist thematisch breit gefächert: Es gibt Kreise, die sich zum Beispiel gemeinsam über chronische Schmerzen austauschen, über Rheuma, über einen Schlaganfall, über die Pflege von Angehörigen, über Abhängigkeit von Alkohol- und Medikamenten oder über Krebserkrankungen. Die Beratung im Burgdorfer Senioren- und Pflegestützpunkt ist unverbindlich, kostenfrei und geht auf individuelle Fragen ein.Weitere Informationen, auch zu allen Fragen rund um die Pflege, gibt gern der Senioren- und Pflegestützpunkt:Telefon (0511) 700 201 16.