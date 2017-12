Beschwingte Melodien brachten Freude

Gymnasiasten grüßten mit Weihnachtsliedern

Langenhagen (gg). Gesungene Grüße verteilte die Klasse 5c im Zentrum, war mit den Lehrerinnen Silke Kaune und Ingrid Hardeweg unterwegs. Von der Zweigstelle des Gymnasiums an der Hindenburgstraße aus marschierten die Schüler zum Rathaus. Auf dem Rückweg, quer über den Marktplatz, machten sie auch in der HAZ/NP und ECHO Geschäftsstelle im CCL halt, stellten sie flink in zwei Reihen auf und sangen „We wish you a merry christmas“ und „Rudolph, the red nosed reindeer“ - natürlich textsicher. Das kam sehr gut an: Das Shop- und das Redaktionsteam dankte herzlich.