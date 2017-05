Besinnliche Gespräche der Biker

130 Besucher beim Motorradgottesdienst der FeG in Kaltenweide

Kaltenweide (ok). Motorradgottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde (FeG) international in Langenhagen-Kaltenweide – das kam richtig gut an: 130 Menschen waren beim Gottesdienst der Freien Evangelischen Gemeinde in Kaltenweide, die ja auch internationalen Charakter hat. Pastor Simeon Dachwitz hielt eine Predigt und segnete die neue Motorradsaison. Nach dem Gottesdienst machten 30 Motorradfahrer eine Ausfahrt von 120 Kilometern unter der Leitung von Eduard Dyxk und Mario Licata. Der Pastor selbst fuhr auch mit, und anschließend liefen bei Kaffee und Kuche oder Gegrilltem viele besinnliche Gespräche.