Besser Radfahren

Kursus zur Sicherheit im Verkehr

Langenhagen. Dem Thema "Sicherer Radfahren!" hat sich Charlotte Niebuhr, ausgebildete ADFC-Radfahrlehrerin verschrieben. Sie ist beim ADFC-Ortsverein zu Gast und lädt zu einem kostenfreien Radfahr-Praxis-Test am Dienstag, 11. April, zwischen 16 und 18 Uhr im Eichenpark an der Stadtparkallee (Höhe VHS) ein In einem 15-minütigen Test überprüft sie in verkehrsnahen Situationen die Fahrkompetenz, gibt Hinweise auf besseres Radfahren und bietet weitere Hilfen an.Dieser praktische Teil des ADFC-Programms zum Radfahr-Saisonstart beinhaltet Fahr-Übungen, schärft die Wahrnehmung für das Verkehrsgeschehen und verhilft dazu, die eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen und zu optimieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung ist nicht erforderlich. Das eigene Fahrrad ist mitzubringen. Es sollte verkehrssicher sein. Die Bremsen sind zu überprüfen.