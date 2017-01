Bestätigung für Ortsbrandmeister

Ratssitzung am 23. Januar um 18 Uhr

Langenhagen (gg). Vielfältige Themen sind für die nächste Ratssitzung, der ersten in diesem Kalenderjahr, angekündigt. Termin ist am Montag, 23. Januar, ab 18 Uhr im Ratssaal, Marktplatz 1. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung läuft wieder die Einwohnerfragestunde.Eine Formailie wird die Ernennung des Ortsbrandmeisters und stellvertretenden Ortsbrandmeisters für Kaltenweide sein. Mitglieder der Ortsfeuerwehr votierten bei der turnusmäßigen Wahl mehrheitlich für die Ablösung des Führungsgespanns Ralf Dankenbring und Björn Raccur. Uwe Glaser und Florian Köpke übernehmen. Die offizielle Amtsübergabe ist am 17. Februar. Nach zwölf Dienstjahren als Ortsbrandmeister (und zuvor drei Jahre stellvertretender Ortsbrandmeister) zieht Ralf Dankenbring ein nüchternes Resümee: „Die Aufgaben werden nicht einfacher. Ich bin immer mit Herzblut dabei gewesen, werde ja weiterhin aktiv sein, aber in der Führung ist der Wechsel vielleicht an der Zeit.“ Dem Vernehmen nach gab es vor der Wahl keinen klaren Favoriten. Klare Kritik an Ralf Dankenbring habe es nicht gegeben. Sein Nachfolger Uwe Glaser betont im Gespräch mit dem ECHO, die bisherige gute Arbeit von Ralf Dankenbring fortführen zu wollen. Vor dem Hintergrund des anstehenden Standortwechsels des Gerätehauses sei es wichtig, die Mannschaft ständig über Pläne der Stadtverwaltung zu informieren, damit „die Feuerwehr weiß, wo es lang geht“.