Informationsveranstaltung am 18. April in der Paracelsus-Klinik

Langenhagen. Bewegung im Alter - Dieses Thema steht im Mittelpunkt eines Vortrags der VHS Langenhagen in Kooperation mit der Paracelsus-Klinik am Silbersee am Mittwoch, 18. April, ab 17 Uhr in der Paracelsus-Klinik. Ob alt oder jung, schlank oder übergewichtig, gesund oder krank – sportliche Betätigung ist wichtig! Es kommt aber auf die richtige Wahl der Sportart und des Umfangs an. Schmerzen lassen sich häufig nicht nur durch Medikamente, sondern auch durch regelmäßige Bewegung lindern. Bewegung beginnt bereits mit einem kleinen Spaziergang. Neben geeigneten Sportarten wird Prof. Dr. med. Christian H. Siebert, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Sporttraumatologie, die Grenzen und Möglichkeiten für ein gesundes Aktivitätsniveau darstellen.Die Gebühr beträgt 2,50 Euro. Eine Anmeldung – gerne telefonisch – ist erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer (0511) 7307-97 04.Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs- langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04.