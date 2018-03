Wochenstart mit Montags- Programm

Langenhagen. Der Verein win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover startet mit einem „Montags- Programm“ in die Woche.. Seit Ende Februar trifft sich die neue „Spaziergang- Gruppe“ und vertritt sich gemeinsam die Beine. Jeden Montag treffen sich Menschen, die gemeinsam gerne durch Wiesenau spazieren, um 13.30 Uhr vor dem Quartierstreff in der Freiligrathstraße 11. „Der Wunsch nach mehr Bewegung ist da.“, sagt Claudia Koch, Quartiersmanagerin in Wiesenau. Ziel ist es, sich regelmäßig für diese Bewegungsrunden zu verabreden und so etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Und nicht nur Bewegung und frische Luft leistet dazu einen Beitrag, sondern auch das Plaudern nebenbei. Teilnehmen können alle, die Lust auf Spaziergänge durch Wiesenau haben. Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, sollte seinen Rollator oder seinen Gehstock dabei haben. Die Gruppe ist etwa eine Stunde gemeinsam unterwegs.Ab 14.30 Uhr geht es im Quartierstreff mit dem Kaffeenachmittag weiter. Erst Bewegung, dann Kaffee und Kuchen. Außerdem wird gemeinsam gespielt. „Unsere Herrenrunde sucht noch dringend nach Männern, die gerne Skat spielen.“, sagt Claudia Koch. Während die Männer Karten spielen, probieren die Frauen andere Spiele aus. Der Kaffeenachmittag geht von 14.30 bis 16:30 Uhr.