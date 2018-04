Bilder aus Südafrika

Nächstes Abendgespräch am 16. Mai

Langenhagen. “Kirche weltweit” lautet der Titel einer Veranstaltungsreihe der St. Paulusgemeinde. Pastor Frank Foerster hat einige Referenten eingeladen, die aus ihrem Wirkungskreis berichten. Am Mittwoch, 16. Mai, steht Südafrika im Mittelpunkt. Dörte Behn-Hartwig aus Brelingen zeigt Bilder aus Odi und berichtet über der Partnerschaft des Kirchenkreises zu den südafrikanischen Christen. Am Mittwoch, 20. Juni, folgt ein Bericht über Italien und das Reisen dorthin. Georg Barthold aus Hannover hat mit “Biblische Reisen” schon viele Städte in Italien besucht und kann von zahlreichen Begegnungen erzählen.Die Abendgespräche finden jeweils um 19.30 Uhr an der Hindenburgstraße 85 statt.