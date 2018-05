Bilder aus Südafrika

St. Paulus-Abendgespräche am 16. Mai

Langenhagen. Die St. Pauluskirche lädt für Mittwoch, 16. Mai, zu einem Abend über Südafrika ein. “Partnerkirche in Odi – Leben in Südafrika” lautet das Thema der nächsten St. Paulus-Abendgespräche. Odi ist der Name des Kirchenkreises in der Nähe von Pretoria, der seit langem mit dem evangelischen Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen verbunden ist. Dörte Behn-Hartwig aus Brelingen ist Beauftragte für die Partnerschaft und kann einiges von ihren Reisen nach Südafrika erzählen. Auf Einladung von Pastor Frank Foerster zeigt sie Bilder aus Odi und berichtet über das Gemeindeleben der südafrikanischen Christen. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr und ist der zweite in einer Reihe unter dem Titel “Kirche weltweit. Der dritte ist für Mittwoch, 20. Juni, geplant. Dann folgt ein Bericht über Italien und das Reisen dorthin. Georg Barthold aus Hannover hat mit “Biblische Reisen” schon viele Städte in Italien besucht und kann von zahlreichen Begegnungen erzählen. Die Abendgespräche finden im Gemeindehaus in der Hindenburgstraße 85 statt. Nach einem Impulsreferat mit Bildern schließt sich ein Austausch in lockerer Runde zum Thema an. Interessierte Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.