Bläser-AG „Go Music“ wieder an der Grundschule

Informationsabend für Eltern und Kinder

Godshorn. Auch dieses Schuljahr möchten der Förderverein des Bläserkorps und die Grundschule Godshorn wieder einigen Kindern die Möglichkeit geben, ein Blasinstrument zu erlernen. Interessierte Schülerinnen und Schüler des dritten und vierten Jahrgangs und deren Eltern sind herzlich zu einem Informationsabend am Donnerstag, 17. August, um 18 Uhr in den kleinen Musikraum der Grundschule Godshorn eingeladen.Die AG startet am 22. August und wird immer dienstags von 14 bis 14:45 Uhr im kleinen Musikraum stattfinden. Der Instrumentalunterricht erfolgt montags zwischen 14 und 16 Uhr.In den vergangenen Jahren hat sich die Bläser-AG „Go Music“ an der Grundschule Godshorn etabliert. Mittlerweile hat sich ein kleines Kinderorchester daraus entwickelt, das bereits einige öffentliche Auftritte bestreiten konnte und auch beim Informationsabend spielen wird. Das Kinderorchester probt immer donnerstags von 17:30 bis 18:30 Uhr im kleinen Musikraum der Grundschule Godshorn. Interessierte Kinder, die seit mindestens einem Jahr ein Blasinstrument erlernen und über Notenkenntnisse verfügen, sind herzlich willkommen.