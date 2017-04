Boule und Gespräche

Zweiter Elisabeth-Treff am 4. Mai im Eichenpark

Langenhagen. Regelmäßig einmal wöchentlich kommen sie im Gemeindehaus der Elisabeth-Kirchengemeinde zusammen, um Deutsch zu lernen; darüber hinaus wünschen sich viele geflüchtete Menschen in Langenhagen aber auch noch etwas anderes: Sie möchten in Alltagssituationen oder auch bei Veranstaltungen mit Deutschen ins Gespräch zu kommen. Aus diesem Grund haben die Ehrenamtlichen der Flüchtlingshilfe in der Elisabethkirche Anfang dieses Jahres den Elisabeth-Treff ins Leben gerufen – eine lockere Reihe von Veranstaltungen, bei denen Langenhagener mit Geflüchteten ins Gespräch kommen können.„Der erste Elisabeth-Treff im März mit Beiträgen von Marhaba-TV und Gesprächen über die kulturellen Unterschiede zwischen arabisch geprägten Ländern und Deutschland war ein schöner Erfolg“, erzählt Pastorin Bettina Praßler-Kröncke, die die Flüchtlingsarbeit in der Elisabeth-Gemeinde koordiniert. „Das hat uns Mut gemacht für weitere Veranstaltungen.“Der zweite Elisabeth-Treff findet am Donnerstag, 4. Mai, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr im Eichenpark (Zugang vom Kirchplatz) statt. Gemeinsam mit dem Langenhagener Seniorenbeirat laden Ehrenamtliche der Elisabeth-Kirchengemeinde hier zu einem geselligen Treffen ein, bei dem alle Gäste miteinander ins Gespräch kommen können. Mitglieder des Seniorenbeirates möchten gemeinsam mit einigen Boule- /Petanque-Spielern allen Interessierten auf dem Boule-Platz die Regeln im gemeinsamen Spiel näher bringen. Ein kleines Fußballturnier und Spiele für Kinder runden das Programm an diesem Nachmittag ab.Alle Interessierten sind herzlich willkommen; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.