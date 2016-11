Buchkino im Quartierstreff

Autorin Stephanie Schneider liest vor

Langenhagen. Der Verein "win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH" lädt Kinder und ihre Eltern zur Aktion Ohrenschmaus ein. Am Freitag, 18. November, wird Autorin Stephanie Schneider ihr Buch „Unser Kunterboot. Sommer der Geheimnisse“ vorstellen – und zwar mit Bild und Ton! Denn die Kinder können sich auf ein Buchkino freuen und die tollen Bilder Bilder anhören, während die Geschichte gelesen wird.Außerdem können die Kinder erfahren, wie man denn eigentlich Autorin wird und wie die Geschichte „in das Buch kommt“. Stephanie Schneider ist bereits zum zweiten Mal zu Gast im Quartierstreff und wer sie kennt weiß, dass sie ihre Lesungen sehr humorvoll und mit viel Herz gestaltet.Und worum geht es in dem Buch? Sie heißen Faule Paula, Lorella, Flitzpiepe oder Kunterboot – die Schiffe der kleinen Hausbootkolonie, wo Jonna und ihre Freunde zu Hause sind. Jeden Tag gibt es da ein neues Abenteuer zu erleben. Und es gibt Elfen, wie auf Island. Das weiß Jonna ganz genau! Doch dann soll die alte Lorella verschrottet werden und Jonnas bester Freund Karl in eine moderne Wohnung an Land umziehen. Das darf einfach nicht wahr sein, findet Jonna! Nie und nimmer! Doch im richtigen Leben funktionieren die Dinge eben oft ganz anders als in den Geschichten, die Jonna so liebt. Oder werden die Elfen ein Einsehen haben und tatsächlich Wünsche erfüllen?Los geht es gegen 15 Uhr im Quartierstreff, Freiligrathstraße 11. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Buchhandlung Böhnert statt.