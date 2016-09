Polizei beschlagnahmt Pflanzen

Langenhagen. Einen Durchsuchungsbefehl des Amtsgerichts führten die Polizeibeamten des hiesigen Kommissariats umgehend aus, nachdem am Mittwochvormittag ein telefonischer Hinweis einging. Die Ermittler beschlagnahmten im Schlafzimmer einer Wohnung im Stadtteil Wiesenau 80 Cannabispflanzen, die in einer sogenannten Indoor-Plantage aufgebaut waren.Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Langenhagen, Telefon (0511) 109 42 15.