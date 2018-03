Caren Marks und Marco Brunotte zu Gast

Versammlung der SPD-Abteilung mit Ehrungen

Engelbostel. "Die Gäste und Genossen staunten nicht schlecht, als unsere Bundestagsabgeordnete Caren Marks noch vor Beginn der Versammlung den Sitzungsraum betrat – schließlich hatte sie tagsüber volles Programm in Berlin, bei der Vorstellung der sechs SPD-Ministerkanditaten in der Fraktion, den Vorbereitungen zur GroKo und ihren Verpflichtungen als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend", so der Bericht zur Versammlung der SPD-Abteilung von Johann Strauß. Den Ortsvereinsvorsitzenden Marco Brunotte hatte sie gleich mitgebracht. Entsprechend gespannt waren die Teilnehmer auf die Berichte der beiden von ihrer Tätigkeit im Deutschen Bundestag einerseits und im Rat der Stadt Langenhagen andererseits.Bei der Ehrung für langjährige Mitgliedschaft assestierten Caren Marks und Marco Brunotte der Abteilungsvorsitzenden Gudrun Mennecke, die Urkunden, Ehrennadeln und je eine Flasche Wein (selbstverständlich Rot-Wein) überreichte: an Hans-Otto Härtel und an Heinz Wilhelms, jeweils für 20 Jahre Mitgliedschaft, und an Eckart Brix für 50 Jahre SPD-Treue. Wegen Krankheit konnten die Ehrungen an Ingrid Bernhardt (20 Jahre) und Manfred Vogt (stolze 55 Jahre) hier nicht ausgesprochen werden – Gudrun Mennecke wird diese persönlich überbringen.In ihrem Jahresbericht beschrieb die Vorsitzende die Arbeit des Vorstandes, beispielsweise in den regelmäßigen Sitzungen sowie an den Wahlständen für die Bundestagswahl 2017. Auch 2018 wird es wieder attraktive Unternehmungen, wie das Boßeln am 14. April (Treffen um 15, Kreuzwippe 1) und das Garagenfest am Bäckerweg (26. Mai, ab 15 Uhr) geben. Der kostenlose Service für alle Engelbosteler – die Verteilung der aktuellen – inzwischen neu gestalteten - Fahrpläne und der Informationszeitschrift „Engelbostel aktuell“ - wird beibehalten.Da Gudrun Mennecke die SPD-Engelbostel im Rat der Stadt Langenhagen vertritt, konnte sie aktuell berichten. Der Kassenbericht von Maximilian Köster wurde von den Revisoren als „tadellos geführt“ bescheinigt, so dass der Vorstand einstimmig Entlastung erhielt.Der SPD-Fraktionssprecher im Ortsrat, Daniel Köster, schilderte die Arbeit in den acht Ortsratssitzungen. In seiner Übersicht fasste er die bedeutendsten Ortsrat-Diskussionen und -Beschlüsse des vergangenen Jahres zusammen. Die wichtigsten Themen betrafen die Bauvorhaben, die Integration der Asylbewerber und das geplante Feuerwehrgerätehaus, zu welchem der „Erste Spatenstich“ endlich für Mitte April 2018 angekündigt worden ist.Noch einmal wurde um die aktive Unterstützung von Caren Marks und Marco Brunotte gebeten, nämlich die Neuwahlen des Vorstandes durchzuführen. Sowohl die erste Vorsitzende Gudrun Mennecke und der zweite Vorsitzende Daniel Köster, als auch die Beisitzer, der Kassenwart, der Schriftführer und die Revisoren wurden einstimmig wiedergewählt.Gudrun Mennecke schloss die Jahreshauptversammlung mit Dankesworten an alle SPD-Mitglieder für deren Unterstützung und mit der Bitte an den Vorstand um weitere gute Zusammenarbeit.