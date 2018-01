Chorleiter langfristig gesucht

Chor "Voices of Joy" braucht neue musikalische Führung

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Der Chor "Voices of Joy" sucht eine neue Chorleiterin oder einen neuen Chorleiter. Ganz wichtig. Es soll möglichst ein langfristiges Engagement sein, da es aus privaten und beruflichen Gründen drei Wechsel innerhalb kurzer Zeit gegeben hat.. Geprobt wird immer freitags zwischen 18 und 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Matthias-Claudius-Kirche. Das Repertoire umfasst Gospels, Spirituals. Poip, Jazz, Balladen und vieles mehr. Und eins steht auf jeden Fall fest: Der Name "Voices of Joy" – Stimmen der Freude – ist auf jeden Fall bei diesem Chor Programm. Interessierte melden sich bitte für ein persönliches Gespräch bei Ina Bause (Telefon 0511/77 61 77 oder s-bause@t-online.de) oder Erika Kellou (Telefon 0511/7 63 80 19 oder erikakellou@freenet.de).