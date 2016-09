Comedy im Forum

Herbert Knebel gastiert im Schulzentrum

Mellendorf. Der bekannte Comedy-Künstler Herbert Knebel gastiert am Sonnabend, 24. September, um 20 Uhr im Forum des Schulzentrums Mellendorf. Im Rahmen des Kleinkunstprogramms Mimuse unter der Regie des Langenhagener Vereins Klangbüchse präsentiert er sein neues Solo-Programm. Das kündigt Herbert Knebel selber an: "Wer kennt dat nich, dat viele Tätigkeiten, die man im Stehen verrichten muss, einem zunehmend schwerer fallen, gerade im Alter! Und da kommt auch mein Motto ins Spiel, wat auch der Titel von mein neues Programm is: Im Liegen geht's!Wat weiß ich, Spülen, Abtrocknen, Saugen, Fensterputzen, dat sind doch alles Tätigkeiten, die man sich im Liegen viel besser ankucken kann, als dat man einfach nur doof dabeisteht.Ja, manchmal muss man ers en gewisses Alter erreichen, um zu Reife und Weisheit zu gelangen. Und davon handelt auch mein neues Programm, wo ich wieder Geschichten erzähl, die sich gewaschen haben, und die es wahrlich in sich haben, wo ich manchma selber denk, wat, dat solls du alles erlebt haben?! Na ja, aber im Liegen ging's.Mit dabei is auch wieder Ozzy Ostermann, der auch diesma wieder einen bunten Strauß von Melodien parat hat, die man so vielleicht auch noch nich gehört hat!Ich freu mich schon auf euch!"Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.