Comedy mit den Currrywurstbrothers

20 Jahre Percussion Group, es wird gefeiert

Langenhagen. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens lädt die Percussion Group Langenhagen (PGL) für Sonnabend, 3. Dezember, um 18 Uhr im Theatersaal zu einem Konzert und einer anschließenden Feier Im Foyer ein.Das Programm bietet in der ersten Hälfte einen Rückblick auf die PGL-Höhepunkte der vergangenen 20 Jahren mit vielen ehemaligen Spielern. Neben Duostücken von Agnieszka und Oliver Arlt, inzwischen beide Soloschlagzeuger der des NDR Radiophilharmonie, wird es unter anderem ein Wiedersehen mit der Stomp-Truppe und dem ehemaligen Lehrer und "Prof Stomper" Johannes Bohun geben. Natürlich darf auch die berüchtigte Tischmusik nicht fehlen.In der zweiten Hälfte gibt es professionelle Percussioncomedy mit den „Funky Currywurstbrothers", ein Duo zweier ehemaliger Profi-Stomper, die mit allem, was sie in die Hände bekommen Musik machen und eine äußerst unterhaltsame Mischung aus Virtuosität und Comedy zeigen.Im Anschluß an das Konzert sind alle eingeladen, zum Feiern mit in das Foyer der Schule zu kommen, wo bei Suppen und Getränken der Fleischerei Riedel der Abend ausklingen soll.Eintritt ist nur Eintrittskarte möglich. Diese können kostenlos an der Information im Rathaus erfragt werden.