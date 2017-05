Da, wo es gewünscht und gewollt ist

Kunst im Quartier“ mit Renate Seizinger ab 11. Mai

Langenhagen. Renate Seizinger beschäftigt sich seit dem Jahr 2011 mit der Acrylmalerei. Neben Ausstellungen im Jahr 2013 in der Kulturgemeinschaft Vinnhorst und 2016 bei einem Friseur in Stöcken hat sie auf verschiedenen Kunsthandwerkermärkten ausgestellt. Am Donnerstag, 11. Mai, eröffnet die Künstlerin ihre neue Ausstellung im Quartierstreff Wiesenau. Ab 17.30 Uhr können Interessierte ihre Bilder kennenlernen."Anfangs malte ich für Verwandte und Freunde. Mittlerweile ist mehr darausgeworden. Ich male nicht mehr ausschließlich mit Acryl auf Leinwand, sondern da, wo es erwünschtoder gewollt ist. Bei uns zu Hause habe ich zum Beispiel eine 30 Meter lange Grundstücksmauer bemalt. Für meine Werke lasse ich mich gern von Friedensreich Hundertwasser, James Rizzi und anderen inspirieren. Ich male aber auch einfach so, wie es gerade kommt. Auf die Ausstellung im Quartierstreff Wiesenau freue ich mich sehr", sagt Renate Reizinger über sich. „Die Bilder, die wir ausgewählt haben, zeigen viele Menschen. Das passt zu dem nachbarschaftlichen Gedanken, den wir in Wiesenau weiter voran treiben möchten. Deshalb haben mir die Bilder sofort gut gefallen“, ergänzt Claudia Koch, Quartiersmanagerin in Wiesenau. Ausstellungseröffnung: Donnerstag, 11. Mai, 17.30 Uhr.